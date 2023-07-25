Дочь будет Арчибальдовна. Названы самые редкие имена кировских младенцев

Чем бы Евлалия ни тешилась, лишь бы за Фадея не выходила Фото: Артем КИЛЬКИН

Тысячная запись акта о рождении в спецотделе ЗАГС зарегистрирована в Кирове. Девочку назвали Марией, она - третья дочка в семье.

В министерстве юстиции Кировской области также назвали «самые» имена первого полугодия 2023 года:

- наиболее популярные для девочек - София, Мария, Анна, Ева, Алиса;

- самые популярные для мальчиков - Михаил, Артем, Матвей, Александр, Тимофей;

- редчайшие женские - Евлалия, Мелисса, Александрия, Аврора, Зейнаб;

- самые редкие мужские - Фадей, Арчибальд, Никандр, Радислав и Радель.