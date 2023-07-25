Дочь будет Арчибальдовна. Названы самые редкие имена кировских младенцев

Чем бы Евлалия ни тешилась, лишь бы за Фадея не выходила
Фото: Артем КИЛЬКИН
Тысячная запись акта о рождении в спецотделе ЗАГС зарегистрирована в Кирове. Девочку назвали Марией, она - третья дочка в семье.
В министерстве юстиции Кировской области также назвали «самые» имена первого полугодия 2023 года:
- наиболее популярные для девочек - София, Мария, Анна, Ева, Алиса;
- самые популярные для мальчиков - Михаил, Артем, Матвей, Александр, Тимофей;
- редчайшие женские - Евлалия, Мелисса, Александрия, Аврора, Зейнаб;
- самые редкие мужские - Фадей, Арчибальд, Никандр, Радислав и Радель.