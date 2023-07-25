Кировчане считают депутатские зарплаты слишком высокими

Особенно депутатские доходы раздражают мужчин Фото: Анастасия ОСИПОВА

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, какие сферы деятельности кировчане считают самыми переоцененными.

По итогам опроса на первом месте оказались депутаты: каждый четвертый сказал, что их зарплаты слишком высоки. Далее - госслужащие (15%), менеджеры (10%), руководители (9%), IT-шники (7%), футболисты (6%), артисты (5%) и блогеры (3%). При этом некоторые респонденты считают, что любой труд должен хорошо оплачиваться.

Мужчины в основном убеждены, что чересчур много платят чиновникам, руководителям и представителям IT. Женщин же больше раздражают высокие доходы футболистов и блогеров.

Ранее мы писали, что самые «вкусные» зарплатные предложения в Кировской области у менеджеров среднего и высшего звена, специалистов по логистике и перевозкам, медиков.