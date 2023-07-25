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НовостиПроисшествия25 июля 2023 14:03

Поджег, сбежал, снова поджег. В Кировской области поймали мстительного пиромана

Серийного поджигателя дач поймали в Кировской области
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
К счастью, пожары обошлись без жертв

К счастью, пожары обошлись без жертв

Фото: Сергей ГАПОН

В полицию Кирово-Чепецка на днях сообщили о серии поджогов. ЧП случились в одном из садоводческих товариществ района.

Кировчанка, ночевавшая в своем садовом домике, увидела, как на ее участке около 03.00 часов загорелась сложенная поленница дров. Женщина также успела увидеть силуэт убегавшего мужчины. Огонь она успела потушить, до серьезного ЧП дело не дошло.

Почти в то же время загорелся садовый домик неподалеку. Но и этот пожар вовремя увидели и потушили.

- Следственно-оперативная группа осмотрела места происшествия, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Как выяснилось, в первом случае злоумышленник облил поленницу легковоспламеняющейся жидкостью, во втором случае - стену дома.

Предполагаемого поджигателя задержали. Это мужчина 1979 года рождения, ранее поссорившийся с потерпевшими.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, ведется следствие.