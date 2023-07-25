Кировские бойцы СВО, приезжая в отпуска, получают медицинскую помощь

В каждой организации есть медик, ответственный за помощь военным Фото: Мария ЛЕНЦ

В каждой медицинской организации региона назначен ответственный за помощь участникам спецоперации. В этом заверяет минздрав Кировской области.

- По прибытии военнослужащего в военкомате ему выдается памятка с контактным телефоном лица, ответственного за организацию медицинской помощи поликлиники по месту жительства, телефонами «горячих линий», в том числе по оказанию психологической помощи, - сообщили в министерстве.

Сведения из военкоматов уходят в больницы, как только боец прибывает домой. Данные о его потребности в медицинской и психологической помощи уточняют в течение двух дней. Военных без очереди пропускают ко врачам, на диагностику, диспансеризацию и пр. Со стационарным лечением то же самое.

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