В Кирове прокуратура добилась признания жилого дома аварийным

После признания аварийным дом подлежит сносу. Фото: киров.рф

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, речь идет о доме №17 по улице Луговой в поселке Сосновом. Осмотр выявил неединичные дефекты, указывающие на его аварийность. Однако признавать здание непригодным для проживания никто не собирается с августа 2022 года.

Кировский прокурор внес администрации Кирова представление с требованием организовать комиссионное обследование дома. В результате здание все же признали аварийным.

- Ранее проживавшие в нем граждане могут рассчитывать на получение мер государственной поддержки, а лица, состоящие на учёте в качестве нуждающихся на улучшении жилищных условий - на внеочередное предоставление жилья по договорам социального найма, - добавили в ведомстве.