В Кирове ограничат движение из-за перевозки самолета по улицам города

Самолет после перевозки установят на постамент. Фото: Кирилл ЛОМАКИН

В Кирове ограничат движение на нескольких улицах из-за перевозки самолета. Подробности сообщили в горадминистрации.

27 июля по улицам областного центра повезут самолет МИГ-29 для дальнейшей установки на постамент на Гайдара, 1. Как пояснили в мэрии, транспортировку произведут на шасси без крыльев и стабилизаторов.

В связи с этим движение ограничат на на Октябрьском проспекте от дома № 24 до перекрестка с Гайдара и от Гайдара, 3 до пересечения с Октябрьским проспектом. Перевозка состоится ранним утром - с 03.00 до 05.30.

Ранее мы также сообщали, что с 25 июля в Кирове изменится маршрут троллейбуса №8.