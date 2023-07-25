В Урванцево спустя почти два года так и не появилась ливневая канализация

Ливневку в Урванцево должны были построить еще в ноябре 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили активисты ОНФ, ливневую канализацию должны были построить еще в ноябре 2021 года. В 2022 году общественникам удалось выяснить, что работы приостановлены, а проектная документация направлена на повторную госэкспертизу. Спустя год ничего не изменилось, ливневки нет, а из выделенных бюджетных 127 миллионов уже потрачены 35.

- Дошло до того, что прокуратура пыталась через суд обязать администрацию города завершить строительство ливневки. Суд первой инстанции требования прокурора удовлетворил, однако администрация подала апелляцию, - делятся активисты.

При этом из-за отсутствия канализации страдают жильцы дома №14 на Рудной. Из-за строительства двух высоток по соседству их дом топит после каждого сильного дождя.

Общественники направили запрос в горадминистрацию, чтобы разобраться с судьбой ливневки. Жильцам дома же посоветовали обратиться в суд с иском о взыскании ущерба с мэрии.