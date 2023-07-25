В Кировской области расширят список мер поддержки военнослужащих

Вопросы обсудили на встрече Александра Соколова с женами, матерями, сестрами военнослужащих. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на данный момент в Кировской области действуют 28 мер региональной поддержки. Этот список будет пополняться в зависимости от потребностей военнослужащих и их родных и близких.

Вопросы обсудили на встрече Александра Соколова с женами, матерями, сестрами военнослужащих, которая прошла 21 июля в фонде «Защитники Отчества». Среди них, к примеру - возможность выделения земельных участков семьям участников СВО. Прорабатывается вероятность распространения меры поддержки в виде отдыха в санатории на родителей военнослужащих.

Некоторые вопросы необходимо решать на вышестоящем уровне. Их губернатор Александр Соколов уже передал федеральным коллегам.