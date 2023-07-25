В Кирове могут привлечь к ответственности юрлицо, виновное в выбросе сероводорода

После инцидента на предприятии прошла внеплановая проверка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Вопрос обсудили на еженедельной планерке у Александра Соколова. Губернатор напомнил, что в конце мая кировчане ощущали неприятный запах. По его словам, «жизни и здоровью угрозы не было, но комфорту мешало».

Согласно отчету зампреда правительства Юрия Терешкова, 2-3 мая превышение ПДК зафиксировали в воздухе у поселка Ганино. После этого Росприроднадзор провел внеплановую проверку «Риоком». Предприятию выдали предписание об устранении нарушений, решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

- Агрофирма «Дороничи» завершила первый этап работы по внедрению новой технологии по сбраживанию отходов жизнедеятельности животных. Биохимзавод временно закрыт на плановый ремонт, и количество жалоб на запахи уменьшилось. «Риоком» также пошел на контакт, проработал новые подходы по утилизации отходов. Посмотрим на результат, пока количество жалоб уменьшилось, - добавил Терешков.