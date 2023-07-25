В Кировской области на федеральной трассе сбили лося

Авария случилась в Арбажском районе. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области произошло ДТП с диким животным. Подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 24 июля в 01.40 на территории Арбажского района. На 235 км федеральной трассы «Вятка» автомобиль ВАЗ-211540 сбил лося, вышедшего на дорогу. Вероятно, животное слишком быстро выскочило на проезжую часть. В результате происшествия пострадали 55-летний водитель и 56-летняя пассажирка. О судьбе лося ведомство не сообщает.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло семь ДТП, в которых получили травмы девять человек. Погибших нет.