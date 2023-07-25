Жители боятся переходить четырехполосную дорогу с интенсивным движением. Фото: vk.com/nf_kirovskaya

Жители Кирово-Чепецка пожаловались на пешеходный «переход-невидимку». Как сообщает Народный фронт Кировской области, на участке нет разметки и освещения, а знаки стерлись и скрыты в кустах.

Находится пешеходный переход на улице Механизаторов, в районе остановки «Сельхозтехника». Если ехать из Кирова в сторону Чепецка, то на знаке водители видят белый треугольник. В обратном направлении знак спрятан в зарослях.

Из-за этого водители не притормаживают перед пешеходником, особенно не местные. Жители же боятся переходить четырехполосную дорогу с интенсивным движением.

Напомним, что десятки кировчан вынуждены ежедневно перебегать оживленную проезжую часть из-за путаницы с адресами.