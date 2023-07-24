В Кирове до конца июля завершится ремонт амфитеатра в парке «Аполло»

Работы должны закончиться до 31 июля. Фото: скрин с видео vk.com/vodokanal43

В Кирове продолжается ремонт амфитеатра в парке «Аполло». Подробности сообщает МУП «Водоканал», взявшее шефство над местом отдыха.

Работы ведутся в рамках проекта, ставшего одним из победителей конкурса «Город добрых соседей». Сейчас в парке заканчивается ремонт самой сцены, зрительских мест, благоустройство прилегающей территории с установкой светильников и ремонтом лестницы, ведущей к самому амфитеатру. Срок сдачи объекта - 31 июля.

- После реконструкции амфитеатра МУП «Водоканал» планирует дополнительно обустроить дорожки, ведущие к сцене из парка, и украсить световыми конструкциями центральную аллею, - рассказали в пресс-службе компании.

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