В Кирове выставили более 200 работ, созданных вятскими художниками

Выставка будет работать до 20 августа. Фото: kirovreg.ru

В Вятском художественном музее имени Васнецовых открылась выставка «Вятка в цвете 2023». Как сообщили в пресс-службе правительства региона, она будет работать до 20 августа.

В выставочном зале разместили более 200 работ, которые создали 90 специалистов - кировские живописцы, графики, скульпторы, мастера декоративно-прикладного и народного искусства. Все они объединены в одну композицию. Основа ее построения - символика цветов.

- Обобщение творческого опыта современных кировских художников за последние пять лет позволило выделить актуальные цветовые маркеры экспозиции: от «прозрачного» к синему, красному, белому и «многоцветию» или космосу, - прокомментировал министр культуры Кировской области Даниил Дворцов.

В областном правительстве также отметили, что «Вятка в цвете 2023» открывает одноименный цикл выставочных проектов регионального отделения Союза художников России и Вятского художественного музея, приуроченных к 650-летию города.