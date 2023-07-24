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НовостиОбщество24 июля 2023 13:40

В Кочуровском парке обустроят скейт-площадку за 3,9 миллиона рублей

Ее должны построить до 30 сентября
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На территории появятся конструкции и приспособления для выполнения трюков.

На территории появятся конструкции и приспособления для выполнения трюков.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Информация о будущем строительстве появилась на сайте госзакупок. Согласно проекту, на территории появится двухуровневая горка, разгонка. фанбокс с гранью и рейлом для тренировки баланса или скольжений, квотерпайп для скольжения по ребрам и совершения прыжков, трамплин и другие конструкции для выполнения трюков. На площадке также появятся скамейки и урны.

Сейчас идет процесс подачи заявок на конкурс, которая закончится 1 августа. 3 августа будет определен подрядчик, который займется строительством площадки. Все работы должны завершиться до 30 сентября.

Ранее мы также сообщали, что Слободской и Омутнинск получат федеральное финансирование на проекты благоустройства.