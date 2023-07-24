Слободской и Омутнинск получат федеральное финансирование на проекты благоустройства

В Слободском благоустроят городской парк, а в Омутнинске - набережную. Фото: kirovreg.ru

Проекты благоустройства Слободского и Омутнинска стали одними из победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Они получат федеральное финансирование на реализацию. Подробности сообщили в областном правительстве.

В Слободском благоустроят старый городской парк, расположенный вдоль главной улицы города и находящийся сейчас в запущенном состоянии. По проекту на территории планируется обустроить пешеходные дорожки, создать спортивные зоны для волейбола, стритбола и воркаута, построить кафе, беседки, сцену, танцплощадку.

В Омутнинске продолжится благоустройство набережной пруда. От улицы Коковихина до улицы Горького планируется восстановить тротуар, проложить велодорожку и оборудовать пирсы и спуски к воде, а также создать зону проката лодок и обустроить пляж.