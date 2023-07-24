В августе из Кирова до Нижнего Новгорода запустят сдвоенную «Ласточку»

Состав «Ласточки» увеличат до десяти вагонов. Фото: пресс-служба ГЖД

Состав скоростного поезда «Киров - Нижний Новгород» увеличат. Подробности сообщили в пресс-службе ГЖД.

С 4 августа на маршруте появится сдвоенный десятивагонный поезд № 720/719 «Ласточка». Он будет курсировать в отдельные даты:

- Нижний Новгород-Киров: отправление 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 августа в 17.52, прибытие в 22.51;

- Киров-Нижний Новгород: отправление 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 августа в 06.21, прибытие в 11.20.

Ранее мы также сообщали, что летом из Кирова в Москву запустят дополнительный поезд. Подробности можно узнать здесь.