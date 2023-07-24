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НовостиОбщество24 июля 2023 11:04

В Кировской области к среднему классу относятся лишь 5% семей

Этот показатель отправил наш регион на 64 место из 85 в рейтинге субъектов РФ
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Семьи среднего класса могут позволить себе покупку машины и квартиры, а также иметь немалую сумму после ежемесячной выплаты по кредитам.

Семьи среднего класса могут позволить себе покупку машины и квартиры, а также иметь немалую сумму после ежемесячной выплаты по кредитам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты «РИА Новости» провели исследование среди регионов России. Целью было составление рейтинга по численности среднего класса.

Под этим подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей потребностям, а также качественный ежегодный отпуск. При этом после выплат по кредитам на машину и жилье у них должно остаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека. Такие семьи могут также ежемесячно формировать небольшие сбережения на непредвиденный случай.

По итогам исследования Кировская область оказалась на 64 месте из 85. По данным экспертов, в нашем регионе к среднему классу относятся лишь 5% семей. Их доля от общероссийского количества составляет всего 0,4%.

Добавим, что на первом месте в рейтинге оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где проживают 39,2% семей, относящихся к среднему классу. На последнем месте - Республика Ингушетия с показателем в 1,4%.