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НовостиОбщество24 июля 2023 10:46

Шесть проектов благоустройства от Кировской области могут получить федеральное финансирование

Города нашего региона участвуют во всероссийском конкурсе
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Победители конкурса получат федеральное финансирование на реализацию проектов благоустройства.

Победители конкурса получат федеральное финансирование на реализацию проектов благоустройства.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская область принимает участие во Всероссийском форуме благоустройства малых городов и исторических поселений «Малые города: опора большой страны». Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Итогом события станет подведение итогов VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На конкурс поданы заявки от шести городов Кировской области: Кирса, Котельнича, Слободского, Омутнинска, Советска и Нолинска. Победители получат федеральное финансирование на реализацию проектов.

Отметим, что принять участие в конкурсе могут «малые города» с численностью населения до 200 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.