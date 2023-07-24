Шесть проектов благоустройства от Кировской области могут получить федеральное финансирование

Победители конкурса получат федеральное финансирование на реализацию проектов благоустройства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская область принимает участие во Всероссийском форуме благоустройства малых городов и исторических поселений «Малые города: опора большой страны». Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Итогом события станет подведение итогов VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На конкурс поданы заявки от шести городов Кировской области: Кирса, Котельнича, Слободского, Омутнинска, Советска и Нолинска. Победители получат федеральное финансирование на реализацию проектов.

Отметим, что принять участие в конкурсе могут «малые города» с численностью населения до 200 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.