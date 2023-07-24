Вячеславу Симакову внесли представление из-за свалки в водоохранной зоне Вятки

Строительный мусор вывезли после представления. Фото: ОНФ Кировской области

Как сообщили в областной прокуратуре, ранее в ведомство поступила информация о свалке строительного мусора в районе улицы Береговой. Отходы складывали прямо в водоохранной зоне реки Вятки. Общая площадь, занятая ими, составила около 60 квадратных метров. При этом администрация Кирова не предпринимала никаких мер по ликвидации.

Кировский межрайонный природоохранный прокурор внес главе администрации Кирова представление с требованием вывезти строительный мусор. Это оказалось действенной мерой, и в результате свалку ликвидировали.

Ранее мы также сообщали, что во время субботника в Нововятске из реки достали велосипед, 3 телевизора и еще 10 кубов мусора.