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НовостиОбщество24 июля 2023 9:47

В Кировской области за три дня поймали 39 пьяных водителей

Региональная Госавтоинспекция подвела итоги минувших выходных
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Автоинспекторы также задержали два десятка бесправников. Фото: ГИБДД Кировской области

Автоинспекторы также задержали два десятка бесправников. Фото: ГИБДД Кировской области

С 21 по 23 июля на дорогах Кировской области произошло 18 ДТП, в которых погибли два человека и пострадали 25. Шесть аварий зафиксировали в Кирове, остальные - в районах региона: Кирово-Чепецком, Слободском, Кильмезском, Верхошижемском, Немском, Яранском, Советском и Белохолуницком.

За минувшие дни автоинспекторы также провели «сплошные проверки». По итогам мероприятия удалось задержать 39 водителей - пьяных либо отказавшихся от медосвидетельствования. Кроме того, стражам порядка попались 22 бесправника.

Кировчанам напоминают: вождение в пьяном виде недопустимо и карается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность.