«Газэнергосеть Киров» обязали восстановить дом в Кикнуре, поврежденный взрывом газа

Дом признали аварийным, но подлежащим реконструкции. Фото: прокуратура Кировской области

Напомним, инцидент случился 10 июля 2020 года. В одной из квартир двухэтажного жилого дома взорвался газ, из-за чего обрушились перекрытия первого этажа, и жильцы оказались под завалами.

В результате происшествия погибли два человека. Сумма причиненного ущерба составила более 19 миллионов рублей. Ответчиками стали мастер и слесарь «Газэнергосеть Киров», получившие по 3 года и 7 месяцев колонии.

Согласно выводам экспертов, дом, где произошел взрыв, сейчас находится в аварийном состоянии, но его можно восстановить. Прокуратура Кировской области обратилась с иском в суд, который обязал компанию взять на себя реконструкцию здания. Как сообщили в ведомстве, организация подала апелляцию, но ее обоснованно отклонили.