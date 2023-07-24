В Кировской области у мужчины отобрали авто за повторный случай пьяного вождения

Недавно мужчине вынесли приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в региональной прокуратуре, инцидент произошел 18 марта 2023 года. На дороге в селе Юма Свечинского района автоинспекторы остановили ИЖ-2126. За рулем обнаружился 31-летний мужчина с явными признаками опьянения. При проверке документов выяснилось, что ранее он уже заработал «административку» за вождение в нетрезвом виде.

За повторное нарушение на мужчину завели уголовное дело. В результате суд приговорил его к 240 часам обязательных работ и запретил садиться за руль в течение двух лет. Кроме того, машину нарушителя конфисковали и обратили в доход государства.

Ранее «Комсомолка» также писала, что кировчане стали брать больше китайских легковых авто и отечественных машин.