С 1 сентября кировские школьники будут учиться по новым образовательным программам

Обучение стандартизируют по отдельным предметам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября в школах Кировской области вводят новые образовательные программы. Как сообщили в региональном правительстве, цель перехода - создание единого образовательного пространства по всей стране.

Обучение стандартизируют по отдельным предметам. Так, для начальной школы в список вошли русский язык, литература, окружающий мир. Для основного общего и среднего общего образования - русский, литература, история, обществознание, география и ОБЖ.

По другим предметам педагоги могут использовать федеральные рабочие программы в неизменном виде или в качестве основы для разработки собственных программ.