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НовостиОбщество24 июля 2023 6:39

С 1 сентября кировские школьники будут учиться по новым образовательным программам

Такие меры устранят барьеры при переходе учеников из одной школы в другую
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Обучение стандартизируют по отдельным предметам.

Обучение стандартизируют по отдельным предметам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября в школах Кировской области вводят новые образовательные программы. Как сообщили в региональном правительстве, цель перехода - создание единого образовательного пространства по всей стране.

Обучение стандартизируют по отдельным предметам. Так, для начальной школы в список вошли русский язык, литература, окружающий мир. Для основного общего и среднего общего образования - русский, литература, история, обществознание, география и ОБЖ.

По другим предметам педагоги могут использовать федеральные рабочие программы в неизменном виде или в качестве основы для разработки собственных программ.