Шесть тысяч кировчан стали волонтерами культуры

В Кировской области продолжает набирать обороты движение «Волонтеры культуры». На сегодня в его ряды вступили уже около 6000 юных жителей региона. Добровольцы активно различных культурных мероприятиях и событиях.

Любовь к театру 19-летнего волонтера Владислава Касьянова началась со спектакля «Тайна замка Рэйвенскрофт», который уже много лет с успехом идет в Кировском драматическом театре.

- Именно эта постановка меня сильно заинтересовала и увлекла в мир театрального закулисья. Когда я увидел объявление о том, что драматический театр набирает команду волонтеров, не раздумывая, подал заявку. Прошел год, теперь я служу в театре капельдинером или, как у нас говорят, - членом команды гостеприимства. Каждый день работы здесь – настоящий праздник для меня, я знаю каждый уголок театра, люблю его всей душой, - рассказал Владислав.

В августе 2023 года ребята будут работать на фестивале «На семи холмах», мероприятия которого приурочены к 650-летию города. Открытие фестиваля состоится 6 августа и начнется с «красной дорожки» перед парадным входом в драмтеатр. Здесь же традиционно на протяжении недели состоятся показы спектаклей.