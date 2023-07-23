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НовостиЗвезды23 июля 2023 14:33

Шесть тысяч кировчан стали волонтерами культуры

Ребята активно участвуют в мероприятиях различных форматов
Анастасия Николаенко

В Кировской области продолжает набирать обороты движение «Волонтеры культуры». На сегодня в его ряды вступили уже около 6000 юных жителей региона. Добровольцы активно различных культурных мероприятиях и событиях.

Любовь к театру 19-летнего волонтера Владислава Касьянова началась со спектакля «Тайна замка Рэйвенскрофт», который уже много лет с успехом идет в Кировском драматическом театре.

- Именно эта постановка меня сильно заинтересовала и увлекла в мир театрального закулисья. Когда я увидел объявление о том, что драматический театр набирает команду волонтеров, не раздумывая, подал заявку. Прошел год, теперь я служу в театре капельдинером или, как у нас говорят, - членом команды гостеприимства. Каждый день работы здесь – настоящий праздник для меня, я знаю каждый уголок театра, люблю его всей душой, - рассказал Владислав.

В августе 2023 года ребята будут работать на фестивале «На семи холмах», мероприятия которого приурочены к 650-летию города. Открытие фестиваля состоится 6 августа и начнется с «красной дорожки» перед парадным входом в драмтеатр. Здесь же традиционно на протяжении недели состоятся показы спектаклей.