Защита и узнаваемость. В Кировской области появятся свыше 100 новых брендов

40 производителей уже оформили свои торговые марки. ФОТО: правительство Кировской области

За 2023 год в Кировской области появятся 114 новых брендов. Как рассказали в региональном правительстве, 44 торговые марки уже прошли процедуру регистрации, еще 70 будут оформлены до конца года.

Проект осуществляется при поддержке центра «Мой бизнес». Там отметили, что товарный знак - важная часть любого предпринимательства. Официальный бренд повышает узнаваемость товаров и способствует росту прибыли. Также он дает дополнительную юридическую защиту.

- В случае размещения товара на маркетплейсах производитель сможет подтвердить права на использование товарного знака, а при необходимости получить компенсацию за нарушение прав через суд, - сообщили в центре.

Отметим, что с 24 июля в центре «Мой бизнес» откроют второй поток приема заявок на регистрацию товарного знака. Также можно будет продлить срок действия исключительного права на бренд.

Ранее мы сообщали об изменении цен на товары и услуги в Кировской области.