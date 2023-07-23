Кировское «Динамо» проиграло первый матч после возвращения в профессиональный футбол

Болельщики в комментариях отмечают, что игра в целом была равной, а у кировчан даже была неплохая возможность сравнять счет. Фото: vk.com/dinamokirov

Кировское «Динамо» вернулось в профессиональный тур спустя 6 лет. Наш клуб 2 209 дней не играл во Второй лиге.

В субботу, 22 июля, кировчане вернулись на поле в матче против «Химика». Дзержинцы оказались сильнее, итоговый счет 2:1. Первый мяч «Динамо» забил Илья Юрченко.

Болельщики в комментариях отмечают, что игра в целом была равной, а у кировчан даже была неплохая возможность сравнять счет.

Следующий матч - тоже гостевой, против ФК «Звезда» (Санкт-Петербург).

А первый матч в рамках Кубка России запланирован на 2 августа. Он пройдет в Кирове, на стадионе ВятСШОР.