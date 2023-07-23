Колокольню XVII века и две церкви законсервируют в Кировской области

Плюсом запланированы противоаварийные работы. Фото: управление госохраны ОКН Кировской области

Управление госохраны объектов культурного наследия Кировской области выдало разрешения на консервационные работы по трем объектам:

- по колокольне Старо-Троицкой церкви в Яранске (XVII век);

- по Преображенской церкви у Слободы Лузского района (XVIII век);

- по Покровской (Трехсвятительской) церкви у Заборья Лузского района (XVIII век).

Кроме того, на всех трех объектах запланированы противоаварийные работы.

Разрешения выданы 17 июля.

Фото: управление госохраны ОКН Кировской области

Фото: управление госохраны ОКН Кировской области

Все работы проходят по госпрограмме «Развитие культуры».