Колокольню XVII века и две церкви законсервируют в Кировской области

Плюсом запланированы противоаварийные работы. Фото: управление госохраны ОКН Кировской области
Управление госохраны объектов культурного наследия Кировской области выдало разрешения на консервационные работы по трем объектам:
- по колокольне Старо-Троицкой церкви в Яранске (XVII век);
- по Преображенской церкви у Слободы Лузского района (XVIII век);
- по Покровской (Трехсвятительской) церкви у Заборья Лузского района (XVIII век).
Кроме того, на всех трех объектах запланированы противоаварийные работы.
Разрешения выданы 17 июля.
Фото: управление госохраны ОКН Кировской области
Фото: управление госохраны ОКН Кировской области
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