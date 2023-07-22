Все деньги - на детей: мужчине, в одиночку воспитывающему сыновей, помогли восстановить дом

Бригада заменила пол, починила крышу, поставила новые окна. Фото: телеграм-канал Александра Соколова

В Даровском доремонтировали квартиру Алексея С. - отца двоих детей, воспитывающего их в одиночку. Мама мальчиков лишена прав и живет отдельно.

Ранее Алексей сам обратился к властям с просьбой помочь в ремонте: квартира в старом доме. Пол прогнил, крыша протекала. Все деньги уходят на детей, поэтому самостоятельно за ремонт мужчина взяться не мог.

На днях бригада закончила все работы: заменила пол, починила крышу, поставила новые окна.

- Можно сказать, второе новоселье у отца с сыновьями, - написал в соцсетях губернатор Александр Соколов. - Бригада сделала все за пару месяцев, вложила много труда и сил.

Ранее мы делились историей пенсионерки из Кирова, которой мэрия больше года не давала жилье взамен муниципальной квартиры с обвалившимся потолком.