При расчистке из реки в Нововятске достали велосипед, 3 телевизора и еще 10 кубов мусора

К акции присоединился и.о. министра Абашев. Фото: t.me/minecology43

В Нововятском районе прошел субботник: жители расчистили русло и берега реки Чумовицы.

Участники субботника расчистили несколько заторов по течению реки и собрали 10 кубов мусора.

- Из самых необычных находок - велосипед, 3 телевизора и печатная машинка, - рассказал в телеграме и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев, присоединившийся к акции.

Еще нашли десяток покрышек, множество бутылок, несколько банок с краской и машинным маслом.

По словам Абашева, он «еще раз удостоверился, что стране необходима программа сбора и переработки отходов».