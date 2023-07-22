35 кировчан-участников СВО отправились с семьями в санатории

Участники СВО сами выбирают учреждения для отдыха. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области введены разные меры поддержки участников спецоперации и их близких - компенсации за садик, помощь с догазификацией, бесплатный проезд и другие. Одна из них - бесплатные путевки в местные санатории.

Сертификаты выдают в органах соцзащиты. На сегодня выдано 292 путевки, 35 семей уже отправились на отдых.

- Участник СВО сам может выбрать оздоровительное учреждение, в котором хочет отдохнуть, - сообщают в правительстве Кировской области.

На ребенка до 14 лет выделяют по 25 тысяч рублей, на ребенка старше - не более 30 тысяч.

Обратиться за сертификатом можно и в фонд «Защитники Отечества».