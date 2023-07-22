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НовостиОбщество22 июля 2023 9:36

1,6 миллиарда рублей потратят на содержание улиц в Кирове

Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Город поделят на 5 зон уборки

Город поделят на 5 зон уборки

Фото: Олег ЗОЛОТО

1 миллиард 600 миллионов рублей - начальная стоимость пяти лотов на содержание дорог и улиц в Кирове. Их разыграют в ближайшее время: текущий контракт с ГДМС действует до 10 августа.

Мэрия решила отказаться от практики единого лота - поделили город на пять зон. За каждую будет отвечать конкретный подрядчик, - пишет «Киров град» со ссылкой на интервью представителя администрации.

Именно о такой схеме много лет говорят эксперты дорожной группы Общественной палаты региона как об эффективном варианте содержания улично-дорожной сети.

В контракт включат работы, которые раньше «лежали» на структурах УДПИ - валку деревьев, уборку пней, полив газонов. Причина - нехватка ресурсов и кадров у самого управления.