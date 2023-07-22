Потолок рухнул, чиновники замолчали: ветеран труда полтора года выбивала новое жилье

Недавно пенсионерка с семьей заехала в новую благоустроенную «трешку». Фото: прокуратура Кировской области

В январе 2022 года рухнула часть конструкций в доме № 9 по улице Сосновой (Порошино, пригород Кирова).

Кровля частично обрушилась из-за плохого технического состояния. В квартире местами температура была около -4 градусов. Квартира муниципальная, а значит, это проблема властей. Однако дело не двигалось с мертвой точки. Помочь жильцам пытался Народный фронт.

После обрушения потолка в комнате была температура около -4 градусов. Фото: Народный фронт

- В дальнейшем жилье было признано аварийным, непригодным для проживания, - сообщают в прокуратуре Кировской области. - Однако администрация Кирова не обеспечила пенсионерку благоустроенным жильем. Пресекая бездействие, прокурор направил в суд исковое заявление.

Судья в итоге обязал мэрию дать ветерану труда новое жилье, соответствующее всем санитарным и техническим нормам. Недавно пенсионерка с семьей заехала в новую трехкомнатную благоустроенную квартиру.