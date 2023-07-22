3,5 миллиона рублей взыскивают с арендатора лесного участка в Кировской области

Предприимчивый арендатор нарубил на 300 кубов древесины больше, чем должен был. Фото: Людмила Баркова / Архив КП

В Подосиновском районе у правоохранителей возникли вопросы к деятельности арендатора одного из лесных участков.

Ранее в органы сообщили о незаконном перерубе (рубке сверх нормы - ред.) леса объемом более 300 кубометров. Ущерб, по предварительным оценкам, составил 3,5 миллиона рублей.

Прокуратура Кировской области, изучив документы, подтвердила: переруб был. А все из-за того, что арендатор леса недостаточно контролировал освоение участков и заготовку древесины.

Уголовное дело завели по ст. 260 УК РФ. Прокуратура направила иск с требованием взыскать с арендатора компенсацию ущерба, причиненного лесному фонду РФ.

Ранее в лесах в окрестностях Кирова ввели карантин из-за жуков-короедов.