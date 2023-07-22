Еще пять дворов отремонтировали в Кирове

А всего в годовом плане значатся работы по 105 адресам. Фото: киров.рф
14 дворов в Кирове благоустроили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
6 придомовых территорий приняты в эксплуатацию, 3 двора прошли проверку лишь частично, - сообщают в администрации Кирова. Еще по 5 адресам подрядчик только закончил работы и готовит их к сдаче:
- улица Горького, 19;
- улица Маклина, 53;
- улица Лепсе, 60;
- улица Физкультурников, 13;
- улица Молодой Гвардии, 10а (Нововятск).
16 дворов сейчас в работе. В сумме до конца года должны благоустроить 105 придомовых территорий.