Еще пять дворов отремонтировали в Кирове

А всего в годовом плане значатся работы по 105 адресам. Фото: киров.рф

14 дворов в Кирове благоустроили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

6 придомовых территорий приняты в эксплуатацию, 3 двора прошли проверку лишь частично, - сообщают в администрации Кирова. Еще по 5 адресам подрядчик только закончил работы и готовит их к сдаче:

- улица Горького, 19;

- улица Маклина, 53;

- улица Лепсе, 60;

- улица Физкультурников, 13;

- улица Молодой Гвардии, 10а (Нововятск).

16 дворов сейчас в работе. В сумме до конца года должны благоустроить 105 придомовых территорий.