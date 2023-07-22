В Слободском мотоцикл врезался в вагон тепловоза: погибли два человека

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Фото: ГИБДД Кировской области

В Слободском мотоцикл врезался в тепловоз. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла вчера, 21 июля, в 20.50 у дома №132 по улице Советской. По предварительным данным, мотоцикл «Баджадж» проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в шлагбаум, а после - в грузовой вагон тепловоза. В результате погибли два человека - 47-летний водитель и 44-летний пассажир мотоцикла.

- По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия автомобильной аварии, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.