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НовостиОбщество21 июля 2023 15:35

Кировская область может компенсировать оборонным заводам часть затрат на зарплаты приезжим

Производствам не хватает 2 300 сотрудников
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Зарплатные субсидии рассчитывают на работников, приехавших из районов Кировской области и других регионов

Зарплатные субсидии рассчитывают на работников, приехавших из районов Кировской области и других регионов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировская область - 4-я в ПФО и 29-я в России по индексу промышленного производства в обрабатывающей отрасли. Такие данные приводятся в тексте отчета губернатора Соколова о работе за 2022 год.

Сейчас у нас стало 37 оборонных предприятий, 10 из них - стратегические. За прошлый год они приняли 3 тысячи новых сотрудников, но не хватает еще 2 300 работников.

Власти стараются помочь в решении кадрового вопроса, но это долгий процесс. За год нельзя вырастить специалиста, работающего со сложными технологиями.

Сейчас в правительстве региона обсуждают введение новой меры поддержки «оборонки»: частичную компенсацию затрат предприятий на зарплаты сотрудникам, приехавшим из районов Кировской области и других регионов России.