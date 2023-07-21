Вчетверо меньше разбоев и втрое меньше грабежей стало в Кировской области

Данные, озвученные официальным представителем МВД России Ириной Волк, подтверждает статистика кировского УМВД

По сравнению с 2013 годом показатели преступности в России значительно снизились:

- в 6 раз меньше краж автомобилей;

- вчетверо меньше разбоев;

- втрое меньше грабежей, квартирных краж, угонов;

- вдвое снизилась подростковая преступность;

- на четверть меньше краж;

- на 30% снизилась уличная преступность.

Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Данные подтверждаются и статистикой УМВД России по Кировской области.

Кроме того, за последние 10 лет выросла раскрываемость наиболее опасных составов преступлений - убийств, изнасилований, грабежей, случаев причинения тяжкого вреда здоровью.