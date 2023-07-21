Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2023 14:50

Вчетверо меньше разбоев и втрое меньше грабежей стало в Кировской области

В УМВД России по Кировской области рассказали, как изменились показатели преступности за 10 лет
Петр МАКСИМОВ
Данные, озвученные официальным представителем МВД России Ириной Волк, подтверждает статистика кировского УМВД

Данные, озвученные официальным представителем МВД России Ириной Волк, подтверждает статистика кировского УМВД

По сравнению с 2013 годом показатели преступности в России значительно снизились:

- в 6 раз меньше краж автомобилей;

- вчетверо меньше разбоев;

- втрое меньше грабежей, квартирных краж, угонов;

- вдвое снизилась подростковая преступность;

- на четверть меньше краж;

- на 30% снизилась уличная преступность.

Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Данные подтверждаются и статистикой УМВД России по Кировской области.

Кроме того, за последние 10 лет выросла раскрываемость наиболее опасных составов преступлений - убийств, изнасилований, грабежей, случаев причинения тяжкого вреда здоровью.