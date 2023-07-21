Кировчанин лишился 400 тысяч из-за призрачной проститутки

Существовала ли путана в действительности, так и осталось загадкой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В кировскую полицию на днях обратился 30-летний местный житель. Мужчина стал жертвой дистанционного мошенничества.

Накануне он открыл сайт знакомств и написал первой попавшейся девушке. Та обещала приехать, но встреча не состоялась. Мужчина не дождался ее и уснул.

На следующий день ему позвонил якобы администратор сервиса, организующего «досуг», и сообщил о технических проблемах, возникших из-за звонка кировчанина. Угрожая, звонивший потребовал денег на решение проблем. Восприняв угрозы реально, мужчина перевел на указанные ему счета почти 400 тысяч рублей.

Сейчас в УМВД России по Кировской области устанавливает личности злоумышленников.

Полицейские призывают жителей региона к осторожности в общении с незнакомцами в интернете. И тем более от переводов на неизвестные счета.