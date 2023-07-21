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НовостиАвто21 июля 2023 12:39

Кировских водителей ждут три дня «сплошных» проверок

Автоинспекторы выйдут в рейды в Кирове и районах
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Проверки продлятся все выходные. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Проверки продлятся все выходные. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

С пятницы, 21 июля, в Кирове и районах Кировской области начнутся «сплошные» проверки на дорогах. Об этом предупреждают в Госавтоинспекции.

Водителей будут проверять на наличие алкоголя в крови. Проверки продолжатся и в выходные дни (22 и 23 июля). К акции присоединятся дружинники, активисты, представители «Ночного патруля».

Напомним, за пьяную езду можно получить 30 тысяч рублей штрафа и лишиться водительских прав на 1,5-2 года. Это же касается и случаев отказа водителя от медицинского освидетельствования.

Если вы стали свидетелем правонарушения на дороге, - сообщите о нем в полицию.