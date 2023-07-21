В Чистых прудах начался ремонт остановок общественного транспорта

Подрядчик обустроит новые площадки, а позже на них появятся остановочные павильоны. Фото: киров.рф

В Чистых прудах ремонтируют остановочные площадки. Подробности сообщили в горадминистрации.

Работы проведут на нескольких остановках: «Песочная», «Рассветная», «По требованию», «Ветклиника». На трех последних будут ремонтировать площадки с четной и нечетной стороны. Всего в порядок приведут семь объектов.

Муниципальный контракт на работы заключили с подрядчиком ООО «Мига». На эти цели выделено 1,3 миллиона рублей. Специалисты должны обустроить основания площадок, установить бортовые камни и уложить брусчатку. Ремонт должен закончиться до 30 августа.

В мэрии также добавили, что в будущем на всех площадках, где пройдут работы, установят новые остановочные павильоны.

Ранее мы сообщали, что в Кирове заканчивается ремонт ливневки на набережной Грина.