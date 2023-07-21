Кировчане получили около 9000 разрешений на вырубку леса

Кировчане смогут заготовить почти 300 тысяч кубометров древесины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Кировской области выдали разрешения на заготовку древесины - всего около девяти тысяч за полгода. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Общий объем дров, которые кировчане смогут заготовить для собственных нужд, составляет 267 тысяч кубических метров. Отметим, что в 2023 году его увеличили на 8,8 тысяч кубометров по четырем лесничествам области - Мурашинскому, Санчурскому, Орловскому, Шабалинскому. По другим территориям на данный момент увеличение невозможно.

Все договоры с жителями региона заключат до 1 ноября.

Ознакомиться с остатками объемов на 2023 год можно по этой ссылке.