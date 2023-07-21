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НовостиОбщество21 июля 2023 10:42

Кировчане получили около 9000 разрешений на вырубку леса

Они могут заготовить древесину для собственных нужд
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчане смогут заготовить почти 300 тысяч кубометров древесины.

Кировчане смогут заготовить почти 300 тысяч кубометров древесины.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Кировской области выдали разрешения на заготовку древесины - всего около девяти тысяч за полгода. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Общий объем дров, которые кировчане смогут заготовить для собственных нужд, составляет 267 тысяч кубических метров. Отметим, что в 2023 году его увеличили на 8,8 тысяч кубометров по четырем лесничествам области - Мурашинскому, Санчурскому, Орловскому, Шабалинскому. По другим территориям на данный момент увеличение невозможно.

Все договоры с жителями региона заключат до 1 ноября.

Ознакомиться с остатками объемов на 2023 год можно по этой ссылке.