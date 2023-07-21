В Кировской области выбрали проектировщиков трех мусорных комплексов

Завершение проектирования планируется на начало второго квартала 2024 года. Фото: kirovreg.ru

Завершился выбор компаний, которые займутся проектированием комплексных объектов по обращению с ТБО в Яранском и Вятскополянском районах, а также мусоросортировочной станции в Шабалинском районе. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, подрядчиками выступили ООО «Гражданспроект» и «Камэкопроект». В конце июля с ними заключат контракты, а в августе начнутся изыскательские работы.

Планируется, что проектирование и прохождение необходимых экспертиз завершится в начале второго квартала 2024 года. В том же году начнется строительство объектов.

Отметим также, что на проектирование объектов в Яранском и Вятскополянском районе потребуется по 20 миллионов рублей. Средства пойдут из областного бюджета.