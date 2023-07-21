В Кирове заканчивается ремонт ливневки на набережной Грина

Рабочие убрали старую часть коммуникаций и уложили новую трубу. Фото: киров.рф

В Кирове идет обновление ливневки на набережной Грина. Подробности сообщили в горадминистрации.

Сейчас подрядчик заканчивает ремонт ливневого коллектора в районе веерной лестницы. Ранее специалисты обследовали коммуникации и обнаружили разрушение асбестоцементной трубы, что привело к скоплению воды. Рабочие провели раскопки и заменили конструкции на новые. В течение пятницы, 21 июля, они восстановят благоустройство.

Добавим, что на днях в Кирове отремонтировали часть ливневого коллектора на Спасской. Вскоре там также восстановят покрытие из брусчатки. В дальнейших планах у ГДМС - восстановление ливневки в районе дома №51 на Заводской.