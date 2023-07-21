В Кировской области вынесли приговор виновнику смертельного ДТП с тепловозом

Авария случилась в январе текущего года. Фото: Кировская областная пожарно-спасательная служба

В Кировской области осудили мужчину, виновного в смертельной аварии с тепловозом. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП случилось 13 января 2023 года в Верхнекамском районе. На 25 км трассы «Кирс - Рудничный - Лойно» автомобиль «Лада Калина» выехал на железнодорожный переезд, где его сбил тепловоз грузового поезда. Как стало известно, он выехал на запрещающий сигнал светофора. В машине находились четыре человека, два из них погибли. Водителя и еще одного пассажира удалось спасти.

Мужчину обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть людей. Свою вину водитель признал. Суд вынес приговор: два года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, после освобождения он не сможет сесть за руль на протяжении еще пары лет. С виновника также взыскали моральную компенсацию в размере миллиона рублей.