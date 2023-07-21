21 июля десятки жителей Кирова останутся без воды

Воды в домах не будет с утра до самого вечера.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
21 июля кировчане останутся без воды. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».
Причиной тому стали ремонтные работы на сетях. Параметры подачи холодной воды изменят по следующим адресам:
Октябрьский район, Ганино с 09.30 до 19.00
- Южная, 4 А, 6, 8, 10;
- переулок Майский, 9. Ленинский район с 09.00 до 22.00 (по запросу сторонних организаций)
- Деповская, 9, 14, 33А, 36, 36А, 36Б, 36Г, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 73, 76А, 79, 79А, 81, 83, 90, 90 к.1, 92, 94, 96;
- Бородулина, 1, 3, 5, 9, 12, 12 к.1, 12А, 13, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 46, 50, 52, 56, 58, 58А;
- Садовая, 3, 4, 17, 19;
- переулок Деповской, 4, 14, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 40;
- Прудовая, 3, 4А;
- Мельничная, 1, 1А, 11, 13, 15;
- Есенина, 1, 3, 3А, 5, 9, 19;
- переулок Котовского, 3, 5, 7, 9, 11, 12;
- Котовского, 2, 3, 7, 13, 14.
Октябрьский район с 09.00 до 18.00
- Дзержинского, 60, 60/1, 62, 62/1, 62/2, 64, 64/1, 64/2, 66;
- Крупской, 5;
- Луганская, 2, 4.
Место подвоза воды можно узнать здесь.
МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.