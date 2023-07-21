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НовостиОбщество21 июля 2023 7:34

21 июля десятки жителей Кирова останутся без воды

В городе пройдут плановые отключения
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Воды в домах не будет с утра до самого вечера.

Воды в домах не будет с утра до самого вечера.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

21 июля кировчане останутся без воды. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».

Причиной тому стали ремонтные работы на сетях. Параметры подачи холодной воды изменят по следующим адресам:

Октябрьский район, Ганино с 09.30 до 19.00

- Южная, 4 А, 6, 8, 10;

- переулок Майский, 9. Ленинский район с 09.00 до 22.00 (по запросу сторонних организаций)

- Деповская, 9, 14, 33А, 36, 36А, 36Б, 36Г, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 73, 76А, 79, 79А, 81, 83, 90, 90 к.1, 92, 94, 96;

- Бородулина, 1, 3, 5, 9, 12, 12 к.1, 12А, 13, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 46, 50, 52, 56, 58, 58А;

- Садовая, 3, 4, 17, 19;

- переулок Деповской, 4, 14, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 40;

- Прудовая, 3, 4А;

- Мельничная, 1, 1А, 11, 13, 15;

- Есенина, 1, 3, 3А, 5, 9, 19;

- переулок Котовского, 3, 5, 7, 9, 11, 12;

- Котовского, 2, 3, 7, 13, 14.

Октябрьский район с 09.00 до 18.00

- Дзержинского, 60, 60/1, 62, 62/1, 62/2, 64, 64/1, 64/2, 66;

- Крупской, 5;

- Луганская, 2, 4.

Место подвоза воды можно узнать здесь.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.