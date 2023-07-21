Соколов пообещал кировскому «Динамо» всестороннюю помощь

А футболисты подарили главе региона мяч с автографами. Фото: kirovreg.ru

В четверг, 20 июля, губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с футболистами «Динамо Киров».

В июне «Динамо» вернуло себе статус профессионального футбольного клуба и собрало игроков из разных регионов России. Кировчане в составе тоже есть.

- У жителей Кирова есть мечта о том, чтобы возродилось кировское «Динамо» и занимало достойное место в российском футболе, - сказал глава региона. - Хотелось бы, чтобы эта мечта кировчан сбылась. Надеюсь, что у нас будет настоящая хорошая команда, а любители футбола будут ходить на ваши матчи, поддерживать вас и получать удовольствие от игры. Со своей стороны обещаем всестороннюю помощь.

22 июля кировчан ждет выездная игра с дзержинским «Химиком». А первый матч в рамках Кубка России состоится 2 августа в Кирове. Соперник - павлопосадский «Композит».