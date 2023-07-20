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НовостиОбщество20 июля 2023 15:31

В Лянгасово на ночь ограничат движение через железнодорожный переезд

Водителей просят заранее планировать свой маршрут
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На участке пройдут ремонтные работы.

На участке пройдут ремонтные работы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лянгасово ограничат движение через железнодорожный переезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

По информации ведомства, на участке будут проходить работы по укладке бетонных блоков, примыкающих к переездному настилу. В связи с этим автомобильное движение будет ограничено с 23.00 24 июля до 05.00 25 июля. Альтернативный объезд возможен через деревню Иунинцы и поселок Пасегово.

Водителей просят учесть эту информацию и заблаговременно строить свой маршрут с ее учетом.

Ранее мы также сообщали, что на летний период из Кирова в Москву запустят дополнительный поезд. Подробности можно узнать здесь.