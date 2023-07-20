В Лянгасово на ночь ограничат движение через железнодорожный переезд

На участке пройдут ремонтные работы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Лянгасово ограничат движение через железнодорожный переезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
По информации ведомства, на участке будут проходить работы по укладке бетонных блоков, примыкающих к переездному настилу. В связи с этим автомобильное движение будет ограничено с 23.00 24 июля до 05.00 25 июля. Альтернативный объезд возможен через деревню Иунинцы и поселок Пасегово.
Водителей просят учесть эту информацию и заблаговременно строить свой маршрут с ее учетом.
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