В Лянгасово на ночь ограничат движение через железнодорожный переезд

На участке пройдут ремонтные работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лянгасово ограничат движение через железнодорожный переезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

По информации ведомства, на участке будут проходить работы по укладке бетонных блоков, примыкающих к переездному настилу. В связи с этим автомобильное движение будет ограничено с 23.00 24 июля до 05.00 25 июля. Альтернативный объезд возможен через деревню Иунинцы и поселок Пасегово.

Водителей просят учесть эту информацию и заблаговременно строить свой маршрут с ее учетом.

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