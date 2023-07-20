Из Кирова в Москву на лето запустят дополнительный поезд

Кировчане смогут уехать в столицу дополнительным поездом. Фото: Алексей Гмызин

Летом от Кирова до Москвы будут курсировать дополнительные поезда. Как сообщили в пресс-службе ГЖД, их решили ввести из-за повышенного спроса на пассажирские перевозки.

Для этих целей между городами запустят один дополнительный поезд №219/220, который будет выполнять рейсы по следующим дням:

- 21, 23, 25, 27, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 августа, а также 1 сентября. Отправление из Кирова в 17.20, прибытие в Москву в 05.22; - 22, 24, 26, 28, 30 июля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 августа и 2 сентября. Отправление из Москвы в 22:50, прибытие в Киров в 11.45.

Купить билеты кировчане могут в кассах на вокзалах, а также на сайте и в мобильном приложении РЖД.