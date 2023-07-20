В Кирове ремонтируют тротуар на Павла Корчагина

В ближайшее время подрядчик закончит асфальтирование. Фото: киров.рф

Как сообщили в горадминистрации, работы пройдут на участке улицы Павла Корчагина от Проезжей до Колхозной. Там проведут комплексный ремонт: замена покрытий проезжей части и благоустройство тротуаров. Специалисты уже установили бордюрные камни и сформировали щебеночное основание в пешеходной зоне. В ближайшее время закончится асфальтирование.

Отметим, что работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2023 году по этой программе в Кирове отремонтируют 45 дорог, 17 из которых уже приняты в эксплуатацию.

На данный момент подрядчик работает на улицах Воровского (от Ленина до Дерендяева), Восточной и Розы Люксембург (Нововятский район). Вскоре специалисты начнут приводить в порядок участки на улице Московской в Садаковском.