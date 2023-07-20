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НовостиПолитика20 июля 2023 14:06

Соколов продолжит возглавлять правительство Кировской области

Губернатор Соколов рассказал, как формировал команду министров и зампредов
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
6 соколовских министров - «старички», 13 - новые кадры. Фото: kirovreg.ru

6 соколовских министров - «старички», 13 - новые кадры. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Соколов продолжит параллельно возглавлять региональное правительство. Об этом Александр Валентинович рассказал в ходе отчета перед депутатами Заксобрания.

Комментируя работу правительства, Соколов назвал три качества, которым должны были соответствовать члены его команды. Это честность, профессионализм и «отношение к работе как к служению».

В новом составе правительства посты сохранили вице-губернатор Лучинин, первый зампред Курдюмов и министр финансов Маковеева - люди, получавшие высокие госнаграды. 6 министров - «старички», 13 - новые кадры.

Глава региона также напомнил о смене руководства «Вятавтодора», «Куприта» и Фонда капремонта.